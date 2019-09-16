بوتين يُذكر أطراف أزمة اليمن بآية قرآنية: "كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ" (فيديو)

مصراوي – وكالات:

استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه اليوم الإثنين، في العاصمة التركية أنقرة، بالقرآن الكريم وذلك حينما بدأ الحديث عن الازمة بين اليمن والسعودية وضرورة التنسيق بين الأطراف المتقاتلة.

وبحسب كلمة بوتين التي نقلته قناة روسيا اليوم بالعربية، قال الرئيس الروسي إن مايحدث في اليمن كارثة إنسانية يجب حلها عبر الحوار، واستشهد بآيات من القرآن الكريم "هنا أريد أن أتذكر بعض الآيات من الذكر الحكيم: "واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا".

وكان بوتين، أكد خلال الكلمة في افتتاح القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا بأنقرة، أن بلاده وضعت مع تركيا وإيران أساس الحل الدائم في سوريا.

وأكد بوتين أن مسار أستانة حول سوريا، بضمانة روسيا وتركيا وإيران، يعد الآلية الأكثر فعالية التي تساهم في عملية إيجاد حل بسوريا.

ونوّه الرئيس الروسي بتحقيق الاستقرار في الأراضي السورية عبر الجهود المشتركة، وانخفاض مستوى العنف.

وأعرب بوتين عن قلقه من الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب (شمال غرب) ومنطقة شمال شرق سوريا.

وأكد ضرورة حل المشاكل الأمنية شرقي نهر الفرات استنادا إلى مبدأ حماية سلامة الأراضي السورية.

وتركز القمة حول سوريا على محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون، والتي أجبرت المعارك العنيفة فيها مئات الآلاف على الفرار وتهدد بإنهاء الهدنة المتعثرة.

وهذه القمة الثلاثية الخامسة لبوتين وأردوغان وروحاني.