الأمطار الغزيرة تعرقل البحث والإنقاذ لناجين بعد انقلاب قارب بالهند

نيودلهي- (د ب أ):

أوقف الغواصون ورجال الإنقاذ في الهند، الاثنين، أعمال البحث عن ناجين في حادث انقلاب قارب سياحي بجنوب البلاد، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وانقلب القارب أمس الأحد في نهر جودافاري، بولاية أندهرا براديش في جنوب البلاد، بعد اصطدامه بكتل صخرية. وكان الركاب، ومعظمهم من السائحين، في طريقهم إلى مزار سياحي شهير في المنطقة.

وذكر مسؤولون بوزارة إدارة الكوارث في الولاية أنه تم انتشال 11 جثة، فيما لا زال هناك 25 شخصا في عِداد المفقودين. وبلغ إجمالي عدد الناجين 27 شخصا حتى الآن.

ويشارك أكثر من 300 شخص من قوات إدارة الكوارث سواء الاتحادية أو التابعة للولاية ورجال الاطفاء والشرطة والغواصين التابعين للبحرية الهندية في عمليات الإنقاذ التي بدأت مساء أمس الأحد.

وفي مايو من العام الماضي، لقي قرابة 30 شخصا حتفهم إثر انقلاب قارب في نهر جودافاري بموقع غير بعيد عن مكان حادث أمس الأحد.