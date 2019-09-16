جونسون: لن أوافق على أي تأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لوكسمبورج- (د ب أ):

أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بأنه لن يوافق على أي تأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تاريخ 31 أكتوبر.

وتقول الحكومة البريطانية، ومقرها "داونينج ستريت"، إن جونسون "أكد مجددا على أنه لن يطلب التمديد، وأنه سيُخرِج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر".

وقالت الحكومة: "اتفق الزعيمان على ضرورة تكثيف المناقشات، وعلى عقد الاجتماعات قريبا بصورة يومية".

ويضيف مكتبه أن جونسون "أكد مجددا التزامه باتفاقية (الجمعة العظيمة)، التي تدعم عملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية، حيث ساعدت في إنهاء حقبة من الصراع الطائفي هناك.

وتقول حكومة داونينج ستريت إن جونسون عازم على إقناع البرلمان البريطاني بدعم اتفاق ما، بدون تسوية شبكة الامان الخاصة بإيرلندا المثيرة للجدل.

وتعتبر اتفاقية يوم الجمعة العظيمة تنظيما لائحيا للسلام في منطقة الحرب الأهلية السابقة إيرلندا الشمالية، وقد تم وضعها في عام 1998، حيث تم الاتفاق على بنود، منها إقامة منطقة اقتصادية مشتركة مع جمهورية إيرلندا وإلغاء جميع الحدود بين الجانبين.