بريطانيا: انتهاء اجتماع يونكر وجونسون "بلا تقدم ملموس"

لوكسمبورج- (د ب أ):

انتهى اجتماع بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، بدون إحراز تقدم ملموس، بحسب بيان صادر عن المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر لجونسون إن من مسؤوليات بريطانيا "تقديم حلول عملية من الناحية القانونية، متوافقة مع اتفاقية الانسحاب".

ووفق البيان، أكد يونكر استمرار استعداد المفوضية وانفتاحها، لبحث ما إذا كانت مثل هذه المقترحات تحقق أهداف شبكة الامان الخاصة بإيرلندا، مُشيرًا إلى أنه لم يتم تقديم مثل هذه المقترحات بعد.

ووصفت المفوضية محادثات اللقاء الذي أُجري بين يونكر وجونسون في غداء عمل، الاثنين، بأنها "فرصة لتقييم المحادثات الجارية على مستوى الخبراء، ولبحث الخطوات المقبلة"، موضحة أن قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في أكتوبر المقبل، ستكون "حجر زاوية مهما".

وجاء في البيان أن باقي دول الاتحاد الاوروبي، والبالغ عددها 27، "ستظل متحدة".

والاجتماع -الذي عُقِد بأحد مطاعم في لوكسمبورج التي ينحدر منها لونكر- هو الأول منذ تولي جونسون منصبه في يوليو الماضي. ويأتي قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، والتي يأمل فيها جونسون إبرام اتفاق جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.