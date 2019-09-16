وزير الخارجية الألماني يدعو إلى التعقّل عقب هجوم أرامكو

برلين- (د ب أ):

أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشدة قصف منشآت نفطية في السعودية، إلا أن تصريحاته اتسمت بالتحفظ فيما يتعلق بالمسؤولين عن هذا الهجوم.

وقال ماس اليوم الاثنين في برلين: "أدين هذه الهجمات التي استهدفت منشأتين للنفط في السعودية"، مُعتبرًا أن هذا ينذر بتصعيد جديد.

وأضاف: "الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الهجوم. نحن بصدد التحليل حاليا مع شركائنا لتحديد المسؤول عن هذا الهجوم... ويتعين علينا التحلي بالتعقل الضروري عند القيام بذلك، لكن الوضع مثير للقلق على نحو بالغ".

وكان الحوثيون المدعومون من إيران أعلنوا مطلع هذا الأسبوع مسؤوليتهم عن الهجمات. ويسيطر الحوثيون منذ عام 2014 على مناطق شاسعة في اليمن، من بينها العاصمة صنعاء.