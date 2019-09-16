العراق: مهمتنا هي منع استخدام أراضينا ضد أي دولة مجاورة

بغداد- (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب أية خطوة للتصعيد ، ومنع استخدام أراضيه ضد أي دولة مجاورة أو شقيقة أو صديقة.

جاء ذلك خلال اتصالا هاتفي تلقاه عبد المهدي من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الليلة الماضية ، حسبما أفاد بيان للدائرة الإعلامية للحكومة العراقية، الاثنين .

وأفاد البيان بان الطرفين تناولا خلال الاتصال اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين، وبحثا الضربات الاخيرة التي تعرضت لها السعودية ، كما قيّما موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات.

وأوضح عبدالمهدي أن العراق يسعى بسياسته إلى لعب دور ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة، وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور، بحسب البيان.

من جهته ، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام أراضي العراق في تنفيذ هذا الهجوم .