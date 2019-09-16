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الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها الأسبوعية اليوم في غور الأردن

09:52 ص الإثنين 16 سبتمبر 2019
الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها الأسبوعية اليوم في غور الأردن

إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية في غور الأردن بالضفة الغربية ظهر اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن ملحم القول إن عقد اجتماع الحكومة في غور الأردن يهدف إلى "تعزيز صمود المزارعين، ومواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها يوم أمس في غور الأردن، وصادقت على مقترح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقنين النقطة الاستيطانية "مافوؤوت يريحو" بغور الأردن.

وجاءت المصادقة على التقنين قبل يومين من انتخابات برلمانية مقررة في إسرائيل غدًا الثلاثاء، وكان نتنياهو تعهد بضم غور الأردن إذا ما فاز بالانتخابات.​

إبراهيم ملحم الحكومة الفلسطينية غور الأردن الضفة الغربية المخططات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

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