أسعار النفط تقفز 19% بعد الهجوم على منشأتي نفط في السعودية

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 19٪ بعد أن تسببت غارة جوية نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط بالسعودية إلى وقف حوالي 5% من الإمدادات العالمية.

وقفز سعر خام برنت بـ 11.73 دولار ليصل إلى 71.95 دولار للبرميل في تعاملات اليوم الاثنين المبكرة في سنغافورة، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وكانت شركة أرامكو السعودية المنتجة للطاقة قد فقدت حوالي 5.7 مليون برميل يومياً من انتاجها بداية من يوم السبت بعد أن ضربت عشر طائرات مسيرة أكبر منشأة لمعالجة الخام في العالم في بقيق وثاني أكبر حقل نفطي في المملكة في خريص.

وتسبب الحادث في أسوأ اضطراب مفاجئ لأسواق النفط على الإطلاق متجاوزا الخسائر التي نتجت عن توقف إمدادات النفط الكويتية والعراقية في أغسطس 1990، عندما غزا صدام حسين الكويت، كما تجاوز توقف إنتاج النفط الإيراني في عام 1979 أثناء الثورة الإسلامية، وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.