أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

أسعار النفط تقفز 19% بعد الهجوم على منشأتي نفط في السعودية

01:53 ص الإثنين 16 سبتمبر 2019
أسعار النفط تقفز 19% بعد الهجوم على منشأتي نفط في السعودية

أسعار النفط تقفز 19% بعد الهجوم على منشأت النفط ال

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 19٪ بعد أن تسببت غارة جوية نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط بالسعودية إلى وقف حوالي 5% من الإمدادات العالمية.

وقفز سعر خام برنت بـ 11.73 دولار ليصل إلى 71.95 دولار للبرميل في تعاملات اليوم الاثنين المبكرة في سنغافورة، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وكانت شركة أرامكو السعودية المنتجة للطاقة قد فقدت حوالي 5.7 مليون برميل يومياً من انتاجها بداية من يوم السبت بعد أن ضربت عشر طائرات مسيرة أكبر منشأة لمعالجة الخام في العالم في بقيق وثاني أكبر حقل نفطي في المملكة في خريص.

وتسبب الحادث في أسوأ اضطراب مفاجئ لأسواق النفط على الإطلاق متجاوزا الخسائر التي نتجت عن توقف إمدادات النفط الكويتية والعراقية في أغسطس 1990، عندما غزا صدام حسين الكويت، كما تجاوز توقف إنتاج النفط الإيراني في عام 1979 أثناء الثورة الإسلامية، وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

أسعار النفط منشأت النفط السعودية شركة أرامكو السعودية هجمات ارهابية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان