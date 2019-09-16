ترامب: نعلم من المتورط في هجمات "أرامكو".. وجاهزون للرد

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة، تعلم هوية الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مؤكدًا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء، بحسب "سكاي نيوز".

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سببًا للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولًا".

وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدمًا".

من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن القومي الأمريكي عقد اجتماعًا بحضور نائب الرئيس ووزير الدفاع لمناقشة الهجوم على منشأتي "أرامكو" النفطيتين في السعودية.

وحول لقائه المتوقع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب في تغريدة أخرى: "إنه ليس صحيحًا بأنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط".

واستشهد مسؤولون أمريكيون بارزون بتقييمات الاستخبارات، ومن بينها صور الأقمار الصناعية، لتأكيد وجهة نظرهم بمسؤولية إيران عن هجمات السبت التي استهدفت البنية التحتية النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن الضربات لا تتفق مع نوع الهجوم الذي يمكن أن ينطلق من اليمن.

وأظهرت الأقمار الصناعية التي نشرتها الحكومة الأميركية تأثر 19 نقطة على الأقل في اثنتين من منشآت الطاقة السعودية. وقال المسؤولون إن الصور تظهر تأثيرات تتفق مع هجوم إيراني وليس هجومًا يمنيًا.​