حول العالم في 24 ساعة: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية وصلت 45.2%

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها كشف الهيئة العليا للانتخابات في تونس أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة وصل إلى 45.2%.