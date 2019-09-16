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حول العالم في 24 ساعة: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية وصلت 45.2%

01:00 ص الإثنين 16 سبتمبر 2019
حول العالم في 24 ساعة: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية وصلت 45.2%

الانتخابات الرئاسية التونسية

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها كشف الهيئة العليا للانتخابات في تونس أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة وصل إلى 45.2%.

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