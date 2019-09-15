"إدانة لهجوم أرامكو".. اتصال هاتفي يجمع محمد بن زايد وولي عهد السعودية

القاهرة – مصراوي:

أدان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية بالمملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً، من ولي عهد أبوظبي أدان الأخير فيه العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف الإمارات مع المملكة وما يمس أمنها.

وعبر ولي العهد السعودي عن شكره لولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه .