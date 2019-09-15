أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

"إدانة لهجوم أرامكو".. اتصال هاتفي يجمع محمد بن زايد وولي عهد السعودية

11:43 م الأحد 15 سبتمبر 2019
"إدانة لهجوم أرامكو".. اتصال هاتفي يجمع محمد بن زايد وولي عهد السعودية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

القاهرة – مصراوي:

أدان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية بالمملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً، من ولي عهد أبوظبي أدان الأخير فيه العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف الإمارات مع المملكة وما يمس أمنها.

وعبر ولي العهد السعودي عن شكره لولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه .

محمد بن زايد آل نهيان شركة أرامكو السعودية الإرهاب

الخبر التالى:

وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي: تونس ذاهبة إلى المجهول
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان