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رئيس الوزراء السوداني يزور مصر الأسبوع القادم

11:30 م الأحد 15 سبتمبر 2019
رئيس الوزراء السوداني يزور مصر الأسبوع القادم

عبدالله حمدوك

الخرطوم - (د ب ا)

علمت وكالة السودان للأنباء أن عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني سيزور كلا من مصر وفرنسا قبل توجهه الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم .

وكانت أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الوزراء الى جوبا الخميس الماضي ، كما تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا.

كان حمدوك قد ادى اليمين رئيسا للوزراء في 22 من الشهر الماضي ، وشكل حكومة مكونة من 18وزيرا من بينهم اول وزيرة خارجية في السودان في السادس من الشهر الجاري.

السودان عبدالله حمدوك جوبا فرنسا نيويورك الأمم المتحدة

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