البيت الأبيض: مستعدون للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، استعداد الولايات المتحدة للتحرك في حال أي هجوم إيراني على السعودية، وذلك في أعقاب هجوم بطائرات مُسيّرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وقالت كونواي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، إن وزارة الطاقة الأمريكية مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، مشيرة في الوقت نفسه إلى استعداد الولايات المتحدة للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة "مستعدة للاستعانة بموارد من احتياطيات النفط الاستراتيجية الخاصة بها إذا لزم الأمر لتعويض أي اضطرابات في أسواق النفط".

وأضافت الوزارة، في بيان مساء أمس السبت، أن وزير الطاقة ريك بيري أمر مسؤولي الوزارة بالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة حول الخيارات المتاحة المحتملة للعمل الجماعي العالمي إذا لزم الأمر.

كما أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مُشددًا على التداعيات السلبية لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.

وتسعى دول من وكالة الطاقة الدولية، المؤلفة من 30 عضوا، إلى التعامل مع الاضطرابات عن طريق توفير إمدادات نفط، والدفاع عن سياسة الطاقة الخاصة بها. وتبلغ احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية 630 مليون برميل.

وهاجمت طائرات مسيرة، صباح أمس السبت، أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، والتي تقع في السعودية، وحقل نفط رئيسيًا تديره شركة أرامكو السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.

وبعد ساعات قليلة، أعلن أحد المتحدثين باسم ميليشيات الحوثيين في اليمن، والمدعومة من إيران، مسؤوليتهم عن الهجومين، مشيرًا إلى استخدام 10 طائرات مُسيّرة.

وأكّد وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الهجوم لم يؤثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع حتى الآن، والشركة لاتزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك.

كما أوضح أن شركة أرامكو تعمل حاليًا على استرجاع الكميات المفقودة، وستقدم خلال الـ 48 ساعة القادمة معلومات محدثة.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، إيران مسؤولية الهجوم، لافتا إلى أنها تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية. فيما قالت إيران إن بومبيو وجه إليها اتهامات دون أي دليل، منتقدة تجاهل وزير الخارجية الأمريكي لإعلان جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجمات.