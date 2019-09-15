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    الجزائر تدين بشدة الهجمات ضد منشآت نفطية بالسعودية

    02:01 ص الأحد 15 سبتمبر 2019
    الجزائر تدين بشدة الهجمات ضد منشآت نفطية بالسعودية

    الجزائر تدين بشدة الهجمات ضد منشآت نفطية بالسعودية

    الجزائر- د ب أ:

    أدانت الجزائر يوم السبت بشدة الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق السعودية، معربة عن استنكارها لكل ما من شأنه النيل من مقدرات المملكة.

    وجاء في تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف "ندين بشدة الهجمات التي تعرضت لها، يوم السبت 14 سبتمبر 2019، منشآت نفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة العربية السعودية، ونعبر عن شجبنا واستنكارنا لكل ما من شأنه النيل من مقدرات هذا البلد الشقيق"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

    وجدد الشريف دعوة الجزائر "إلى تفادي التصعيد وتغليب الحكمة و لغة الحوار"، مؤكدا تطلعها إلى "عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بما يخدم مصلحة بلداننا وشعوبنا".

    الجزائر منشآت نفطية السعودية هجمات إرهابية

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