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    ترامب يتحدث عن خطأ مستشاره السابق: "انظروا إلى ما حدث للقذافي"

    11:50 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    ترامب يتحدث عن خطأ مستشاره السابق: "انظروا إلى ما حدث للقذافي"

    ترامب

    واشنطن - (د ب أ)

    قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من التفاصيل اليوم الأربعاء بشأن استقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، كاشفا عن خلاف مع بولتون بشأن العديد من الأمور، وخاصة التعامل مع كوريا الشمالية.

    وقال ترامب إن بولتون "ارتكب خطأ كبيرا عندما تحدث عن النموذج الليبي بالنسبة لكيم جونج اون" الزعيم الكوري الشمالي الذي، ارتبط معه ترامب بعلاقة صداقة.

    وأضاف ترامب "لم يكن هذا تصريحا جيدا ليدلي به.. انظروا إلى ما حدث للقذافي".

    وتردد أن بولتون أدلى بهذا التصريح كوسيلة لدفع كيم جونج أون للاستجابة للمطالب الأمريكية.

    وأضاف ترامب أن هذا التصريح "أعادنا للخلف" في المفاوضات الرامية إلى اقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

    ترامب كيم جونج اون مستشار الأمن القومي جون بولتون كوريا الشمالية
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