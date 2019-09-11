اعتقال مسؤول حزب سياسي قيد التأسيس في الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

قال حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (قيد التأسيس) في الجزائر، إن منسقه الوطني كريم طابو، اعتقل اليوم الأربعاء أمام مسكنه ببلدة الدويرة في العاصمة الجزائرية.

وقال الحزب في بيان له إن طابو، اعتقل من طرف رجال كانوا يرتدون الزي المدني قدموا أنفسهم على أنهم رجال أمن، والذين قاموا بإبلاغ زوجته بأنه سيعود إلى منزله في غضون ساعتين.

وأوضح ذات المصدر أنه لحد الساعة لم يتم الإفراج عن كريم طابو، وأنهم في الحزب لا يعرفون مكان تواجده.

ويوجد عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية المحسوبة على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رهن الحبس المؤقت لاتهامهم في قضايا فساد.

كما سجن آخرون بتهمة " التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش" منهم لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، واللواء علي غديري، المرشح للانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها.