كولومبيا تتهم فنزويلا بحماية الجماعات المسلحة

بوجوتا - (د ب أ)

اتهمت كولومبيا اليوم الأربعاء فنزويلا بحماية الجماعات المسلحة الكولومبية، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف هذا التعاون، الذي وصفته بأنه يهدد المنطقة بأكملها.

وجاء هذا الاتهام على لسان وزير الخارجية كارلوس هولمز تروخيلو أمام المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية في واشنطن، مع تصاعد التوتر بسبب المناورات العسكرية الفنزويلية التي تجري بالقرب من الحدود الكولومبية.

وقال هولمز تروخيلو إن الحكومة اليسارية في كولومبيا وفرت الحماية للجماعات الكولومبية اليسارية المسلحة لأكثر من عقدين من الزمن، وأضاف أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تستضيف الآن المتمردين من جيش التحرير الوطني والقادة السابقين المنشقين من حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) السابقة.

وكانت فارك قد وقعت اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية في عام 2016، بينما توقفت المفاوضات مع جيش التحرير الوطني.

ونفت فنزويلا الاتهامات الكولومبية، واتهمت كولومبيا بالتخطيط لمهاجمتها. وقد وضع الجيش الكولومبي في حالة تأهب منذ أن بدأت كاراكاس المناورات العسكرية بالقرب من الحدود أمس الثلاثاء.