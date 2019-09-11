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    أمريكا تنفي مسؤوليتها عن ضرب مواقع عسكرية في العراق

    08:25 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    أمريكا تنفي مسؤوليتها عن ضرب مواقع عسكرية في العراق

    السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر

    بغداد - (أ ش أ)

    نفى السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم /الأربعاء/ مسؤولية بلاده عن ضرب بعض المواقع العسكرية في العراق ومخازن العتاد.

    جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السفير الأمريكي لدى بلاده، حيث بحثا تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، ودور التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في تقديم الدعم الفني والاستخباري والتدريب؛ لتمكين القوات الأمنية العراقية من محاربة الإرهاب وملاحقة خلاياه النائمة وحماية الحدود والأجواء العراقية.

    وذكر بيان صادر مكتب الحلبوسي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أن "الجانبين بحثا ضرورة توسيع مشاركة الشركات الأمريكية في الاستثمار بمجالات الطاقة والإسكان، وتوفير فرص العمل لأكبر عدد من الشباب".

    وجدد السفير الأمريكي حرص بلاده على دعم العراق حكومة وشعبا، والمحافظة على استقراره السياسي وسيادته، والعمل على تعزيز قدراته العسكرية لحماية حدوده، وتطوير قدرات الدفاع الجوي العراقي.

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