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    جزر البهاما: 2500 شخص في عداد المفقودين جراء إعصار دوريان

    08:18 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    جزر البهاما: 2500 شخص في عداد المفقودين جراء إعصار دوريان

    إعصار دوريان

    ناسو - (أ ش أ)

    قال المتحدث الرسمي باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في جزر البهاما كارل سميث، إن حوالي 2500 شخص مدرجين حاليا في سجل الأشخاص المفقودين بعد أن اجتاح إعصار دوريان الجزر.

    وقال سميث - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" اليوم /الأربعاء/ - "لم يتم التحقق من هذه القائمة بعد من خلال السجلات الحكومية الخاصة بمن يقيم في الملاجئ أو الذين تم إجلاؤهم"، مضيفًا "معالجة قاعدة البيانات في الطريق".

    وأعلن وزير الصحة في جزر "البهاما" دوين ساندز، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" إلى خمسين قتيلًا على الأقل.

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    جزر البهاما إعصار دوريان كارل سميث

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