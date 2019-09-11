يخدم مصالح الصهيونية.. هيئات فلسطينية تنتقد تصريحات السفير القطري العمادي

القاهرة – مصراوي:

أدانت وانتقدت هيئات فلسطينية تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، السفير محمد العمادي، التي هاجم فيها السلطات الفلسطينية والمصرية.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات العمادي، "تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه الذي يمارسه خدمة للمصالح الصهيونية والأمريكية".

وأوضحت الجبهة الشعبية، أن تصريحات العمادي هادفة إلى تطويع المقاومة والإجهاز على القضية والحقوق الوطنية، ومحاولة للتخفيف عن الضغوط التي يتعرض لها الاحتلال جراء استمرار المقاومة.

انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينين، تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، التي هاجم فيها السلطات الفلسطينية والمصرية.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، رمزي رباح، إن إن تصريحات العمادي مسيئة للفلسطينيين والمصريين، مضيفًا: "رأينا أن الإخوة في قطر، إذا أرادوا أن يساعدوا الشعب الفلسطيني، هذا لا يعني أن تتحول هذه المساعدات لإغراق الفلسطينيين في أوصاف مسيئة لهم، وأيضا لأصدقائهم وأشقائهم العرب، وتحديدا في مصر".

وطالب رباح الحكومة القطرية بأن تسحب تصريحات سفيرها وتصوبها بإعادة التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني "من أجل انتزاع حقوق شعبنا في إقامة دولته والقدس العاصمة".