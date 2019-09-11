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    جونسون: تقدم ملحوظ نحو التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست"

    07:07 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    جونسون: تقدم ملحوظ نحو التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست"

    بوريس جونسون

    القاهرة – مصراوي:

    جدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تأكيده على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر المقبل.

    وأكد جونسون، في تصريحات صحفية، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أن هناك تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".

    وأعلن جونسون في وقت سابق إغلاق البرلمان البريطاني، في خطوة، وصفتها زعماء المعارضة بأنها "سحق للديمقراطية، واستيلاء عليها"، بل انقلاب يهدف إلى تمرير خيار الخروج من الاتحاد بدون اتفاق بالقوة، وذلك بحرمان أعضاء البرلمان من الوقت الكافي لتمرير القوانين.

    بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الاتحاد الأوروبي بريكست

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