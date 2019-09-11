جيش الاحتلال: إنطلاق الصافرات في عسقلان "إنذار خاطئ"

القاهرة – مصراوي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار التي سمعت في مستوطنة عسقلان، هو إنذار خاطئ، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة العبرية عن شهود عيان قولهم، إنهم سمعوا إطلاق نار عنيف قبل انطلاق صافرات الإنذار في المستوطنة.

وأظهرت لقطات فيديو تناقلها مغردون أمس، توقف مؤتمر انتخابي لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إسدود، بعد إطلاق صافرات الإنذار، الثلاثاء.

وتظهر اللقطات حالة من الفوضى مع إطلاق صافرات الإنذار، وإجلاء نتانياهو بعيدا من قبل المكلفين بحراسته.

ودوت صفارات الإنذار في بلدة اشكلون وأشدود جنوب إسرائيل، مع إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة بالتزامن مع مشاركة نتانياهو في مؤتمر انتخابي في أشدود، بحسب الجيش الإسرائيلي.