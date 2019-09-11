جثمان رئيس زيمبابوي السابق موجابي يصل هراري

هراري - (د ب أ):

وصل جثمان الديكتاتور الزيمبابوي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، العاصمة هراري اليوم الأربعاء، بعدما جرى نقله من سنغافورة حيث كان قد توفى الأسبوع الماضي عن 95 عاما.

وأظهر البث الحي التلفزيوني رجال الجيش وهم يخرجون نعشه الذي كان مغطى بالعلم الزيمبابوي، من الطائرة وساروا به على سجادة حمراء يقف على جانبيها جنود.

وقالت الحكومة الزيمبابوية إن موجابي سوف يدفن يوم الأحد في مقبرة "ناشونال هيروز" على قمة أحد التلال المخصصة لدفن النخبة الحاكمة في البلاد. ولكن أفراد العائلة الذين كانوا ينتظرون وصول الجثمان إلى المطار رفضوا تأكيد مكان الدفن.

يشار إلى أن موجابي قاتل في الماضي من أجل الاستقلال وقاد حرب عصابات ضد حكم الأغلبية من أصحاب البشرة البيضاء فيما كان يعرف آنذاك بجمهورية روديسيا، وتولى السلطة في البلاد لما يقرب من أربعة عقود، مما جعله أحد الزعماء الأطول بقاء في سدة الحكم في إفريقيا.

غير أنه تحول من بطل لحرب العصابات من أجل استقلال البلاد، إلى ديكتاتور اتسم بالوحشية، على مدار سنوات حكمه .