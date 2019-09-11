"آركو" تنظم مؤتمر قيادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القاهرة

كتبت – إيمان محمود:

تشهد العاصمة المصرية، صباح الثلاثاء القادم الموافق 17 سبتمبر، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقيادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (نظم المعلومات الجغرافية واستثماراتها في قطاع العمل الإنساني: تجارب واستشراف المستقبل) والذي تنظمه المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، جامعة الدول العربية والاتحاد الدولي للاتصالات.

ويعقب المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين بفندق هيلتون رمسيس لقاء قيادات تكنولوجيا المعلومات بالهيئات والجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مسؤولي الحد من مخاطر الكوارث يوم 19 سبتمبر، فيما يشهد معرضاً لمؤسسات التقنية والاتصالات والجمعيات الوطنية العربية يومي 17 و18 سبتمبر.

ورحب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري بضيوف المؤتمر، منوهاً بتعاون المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، ودعم منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة (الفاو) والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وأوضح "التويجري" أن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلون عن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعيات الوطنية، المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، جامعة الدول العربية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة، منظمات العمل العربي المشترك المعنية، الاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد من وكالات الأمم المتحدة.

وكشف "التويجري" أن المؤتمر يشتمل على تسع جلسات تستعرض في يومها الأول مفهوم واستشراف المستقبل لنظم المعلومات الجغرافية والاستثمار عن بعد، توظيف نظم المعلومات الجغرافية وأثرها على العمل الإنساني، تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في بيئة العمل الإنساني وتتمثل في: إدارة الكوارث والرصد البيئي والاستجابة للطوارئ ومواجهة التغيرات المناخية ورقمنة مؤسسات قطاع العمل الإنساني وإدارة الموارد الطبيعية بما يعزز الأمن الغذائي والمائي وإدارة المستودعات الغذائية ومخيمات اللاجئين والنازحين.

كما تستعرض الجلسات في يومها الثاني خطوات تفعيل استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في قطاع العمل الإنساني، والتجارب والممارسات الناجحة لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في قطاع العمل الإنساني على مستوى العالم، و الاتجاهات الجديدة للملاحة بالأقمار الاصطناعية وتأثيرها على العمل الإنساني، الدور المساعد لشركات القطاع الخاص للحد من المخاطر ودعم استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في العمل الإنساني (المسؤولية الاجتماعية)، كما يشهد المؤتمر أيضاً عرض خبرات استخدامات تكنولوجيا المعلومات للحد من مخاطر الكوارث، واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية في مواجهة الكوارث خصوصاً في بلدان الوطن العربي التي تعاني من تناسل الأزمات.

فيما يختتم المؤتمر بإعلان بيانه الختامي والتوصيات، وكذلك اعلان الوثيقة العربية لنظم المعلومات الجغرافية في العمل الإنساني.