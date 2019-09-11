في الذكرى الـ18.. تنكيس الأعلام بأمريكا وإعلان 11 سبتمبر "يومًا وطنيًا"

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، يومًا وطنيًا، داعيًا إلى تنكيس الأعلام، حِدادًا على ضحايا الهجمات التي استهدفت برجيّ مركز التجارة العالمي قبل 18 عامًا واعتُبرت الأعنف في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب، وفق بيان نُشِر على الموقع الالكتروني للبيت الأبيض: "أعلن 11 سبتمير 2019 يومًا وطنيًا، وأدعو كل الإدارات والوكالات والوزارات الأمريكية إلى تنكيس الأعلام في اليوم الوطني لذكرى الناس، الذين قتلوا يوم 11 سبتمبر 2001".

وفي 11 سبتمبر 2001، اختطف 19 رجلاً 4 طائرات تجارية أمريكية مُحملة بالوقود، كانت متجهة إلى وجهات على الساحل الغربي. وقُتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وخارج مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

ومن المُقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، في يناير 2021 بالولايات المتحدة، وبينهم العقل المدبر للهجمات، خالد شيخ محمد، وذلك في قاعدة جوانتانامو العسكرية الأمريكية، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".