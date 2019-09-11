الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية

أبوظبي - أ ش أ

عبرت الإمارات عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو- عن ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء - إن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.

وأكد عبد الله بن زايد ترحيب دولة الإمارات واستجابتها الفورية لدعوة المملكة العربية السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث هذا التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة، مضيفا أن المسؤولية مشتركة في التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتخابي وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا التطور الخطير.