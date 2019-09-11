  • عاجل:"مفيش ارتفاع حرارة تاني".. الأرصاد: الطقس في تحسن مستمر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية

    03:48 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    أبوظبي - أ ش أ

    عبرت الإمارات عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو- عن ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات.

    وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء - إن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.

    وأكد عبد الله بن زايد ترحيب دولة الإمارات واستجابتها الفورية لدعوة المملكة العربية السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث هذا التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة، مضيفا أن المسؤولية مشتركة في التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتخابي وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا التطور الخطير.

    هذا المحتوى من

    بنيامين نتنياهو الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان الضفة الغربية إسرائيل

    الخبر التالى:

    الإرهاب يتراجع لصالح الاقتصاد في رئاسيات تونس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان