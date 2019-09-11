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    تأجيل الدراسة في جزيرة إسبانية بسبب سوء الأحوال الجوية

    01:28 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    تأجيل الدراسة في جزيرة إسبانية بسبب سوء الأحوال الجوية

    العواصف الثلجية- أرشيفية

    مدريد- (د ب أ):

    جعلت العواصف والزوابع والأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية الصيف، ينتهي بشكل مفاجئ في جزيرة "مايوركا" الأسبانية، مما اضطر السلطات إلى تأجيل بدء الدراسة في بعض المناطق.

    كما جرى رفع التحذيرات من الأحوال الجوية بشكل مؤقت من البرتقالي إلى الأحمر، طبقا لما ذكرته السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

    وغرّدت الحكومة الإقليمية في جزر "البليار" عبر تويتر: "البداية المقررة للدراسة في بعض البلدات تأجلت يوما واحدا حتى غد الخميس".

    ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن، لكن أبلغت خدمات الطوارئ في الأرخبيل عن سقوط أشجار واجتياح المياه لمبان وطرق ، كما أن بعض السفن انفلتت مخاطيفها أو جنحت .

    وتردد أن منطقة اسكوركا الجبلية شهدت سقوط 154 لترا من الأمطار لكل متر مربع.

    وفي المطار بالعاصمة "بالما"، كان هناك تأخير في الرحلات وتعين تحويل مسار بعض الرحلات إلى جزيرة ابيزا.

    وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من "سقوط أمطار وهبوب عواصف" في جزر البليار بأكملها.

    ومن المتوقع أن يهدأ الطقس غدا الخميس.

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