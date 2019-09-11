كيف تلقّى بوش نبأ هجمات 11 سبتمبر قبل 18 عامًا؟ (فيديو وصور)

كتبت- رنا أسامة:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعًا مُصوّرا يوثّق لحظة تلقي الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، نبأ هجمات 11 سبتمبر، تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ18 للهجمات التي أوقعت ما لا يقل عن 3 آلاف قتلى وأكثر من 6 آلاف مُصابين، في أعنف هجوم إرهابي داخل الأراضي الأمريكية.

بدأت الأحداث الدامية بهجوم بأول طائرة مُختطفة وهي "أمريكان إيرلاينز رحلة 11"، على الطوابق 93-99 من البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في الساعة 8.46 صباحًا. بعد دقائق، وتحديدًا في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ارتطمت ثاني طائرة ركاب مُختطفة "يونايتد إيرلاينز رحلة 175"، بالطوابق 75-85 من البرج الجنوبي بالمبنى.

وعلى الفور، قُتِل كل من على متن الطائرة مع أولئك الذين تواجدوا بداخل الطوابق التي تعرّضت للهجوم داخل كلا البرجين.

في غضون أقل من ساعة على هجوميّ البرجين التوأمين، تحطمت طائرة ثالثة مختطفة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالعاصمة واشنطن. تم إحباط محاولة تحطيم طائرة مختطفة رابعة وهبطت في حقل شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. ومنذ ذلك الحين، عرف اليوم المشؤوم بأسوأ هجوم داخلي تشهده الولايات المتحدة.

بحسب الفيديو، كان بوش بصحبة طلاب مدرسة "إيما إي بوكر" الابتدائية في ساراسوتا بولاية فلوريدا وقت الهجوم الأول على البرج الشمالي.

ويظهر في الفيديو كبير موظفي البيت الأبيض حينها، أندرو كارد، وهو يقاطع بوش لإبلاغه بوقوع الهجوم الأول. وانتهى نقاشه مع الطلاب بسرعة عندما علم بالحادث، وهرع إلى فصل دراسي فارغ لتلقي آخر المستجدات حول الوضع.

وفيما وصفته ديلي ميل "صورًا أرشيفية نادرة"، ظهر بوش بإحدى الصور في الفصل مع الطلاب في صباح يوم الهجمات. وبدا حماس الأطفال جليًا في صورة أخرى، رافعين أيديهم بينما يجلس بوش في الجزء الأمامي من الفصل مع ضباط الخدمة السرية بعيدًا عن عدسات الكاميرا.

بعد علمه بالهجمات على مركز التجارة العالمي، خرج بوش من غرفة الصف مع الطلاب إلى أخرى فارغة، ويمكن رؤيته في إحدى الصور ممسكًا بهاتفه الخلوي بينما يشير مدير الاتصالات –وقتذاك- "دان بارتليت" إلى لقطات إخبارية على شاشة تلفزيون تعرض احتراق البرج الشمالي.

وتظهر صورة أخرى مشاهدة الأشخاص داخل الغرفة للقطات تظهر سحب من الدخان تملأ السماء بينما يتم ضرب البرج الجنوبي.

بعد مرور أكثر من ساعة على هجوميّ البرجين التوأمين، التقطت صورًا لبوش بينما كان يعقد مؤتمرًا صحفيًا مرتجلاً في المدرسة الابتدائية، فيما كان الأطفال وموظفو المدرسة وغيرهم يقفون خلفه.

وأظهرت صور أخرى بوش على متن "سلاح الجو 1" في رحلة قادمًا من ساراسوتا، فلوريدا، إلى قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا، لمتابعة الهجمات، ويتلقى مكالمات هاتفية من نائبه وقتذاك ديك تشيني وآخرين.

بمجرد وصوله إلى لويزيانا، عقد بوش مؤتمرًا صحفيًا آخر قال فيه: "لا تخطئوا، ستلاحق الولايات المتحدة وتعاقب المسؤولين عن هذه الأعمال الجبانة".

عشرات الصور الأخرى أظهرت بوش بصُحبة مساعديه وموظفيه في الأيام التالية للهجمات، بينما يعقدون العديد من الاجتماعات في البيت الأبيض.

وأعلن بوش 14 سبتمبر "يومًا وطنيًا للصلاة والإحياء وعرض صور من ذلك اليوم"، بينها صور تُظهر بوش ممسكًا بيد والده الرئيس السابق جورج دبليو بوش، بينما تجلس زوجته باربرا بوش إلى جواره.

وفي اليوم ذاته، سافر بوش إلى مدينة نيويورك حيث التقى بالعشرات من رجال الإطفاء وأول المستجيبين في موقع مركز التجارة العالمي. وتظهر عدة صور تجسد بوش وهو يعانق أفراد الأسر الذين فقدوا أحباءهم في الهجمات المروعة التي غيرت الولايات المتحدة إلى الأبد.

كما أجرى بوش جولة في المركز الإسلامي بواشنطن العاصمة، واجتمع مع أعضاء المجتمع في 17 سبتمبر 2001. ووقف دقيقة حِداد مع نائب الرئيس ديك تشيني في حديقة الجنوب في البيت الأبيض مع الموظفين الآخرين في 18 سبتمبر 2001.