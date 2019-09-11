إقالة بولتون قد ترفع فرص عقد اجتماع بين ترامب وروحاني

واشنطن- (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يرغب في الجلوس مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في خطوة تمثل خروجًا على السياسة الأمريكية تجاه إيران، والتي استمرت أربعة عقود من الزمان.

ومع إقالة جون بولتون من منصب مستشار الأمن القومي، بدأت فرص عقد ذلك الاجتماع تتحسن، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وبنى بولتون حياته المهنية على انتهاج موقف متشدد تجاه إيران، والدعوة منذ فترة طويلة إلى شن هجمات وقائية على البلاد لتدمير برنامجها النووي.

وأثارت إقالته المفاجئة أمس الثلاثاء تكهنات على الفور -وقلقا في بعض الأوساط- بأن الحملة الأمريكية الرامية إلى ممارسة "أقصى ضغط"، ربما تخف حدتها ، في محاولة لإغراء الزعماء الإيرانيين للجلوس على طاولة المفاوضات.

وكان ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه طالب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالاستقالة، مشيرا إلى خلافات قوية مع مساعده.

ونقلت بلومبرج عن ترامب قوله، إنه أقال بولتون لأنه "اختلف بشدة" مع العديد من مواقفه .

وأضافت بلومبرج أن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.