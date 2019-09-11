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    الدفاع الروسية: رصد 50 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

    11:10 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    الدفاع الروسية: رصد 50 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

    وزارة الدفاع الروسية

    موسكو - أ ش أ

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد 50 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 10 انتهاكات في حلب و10 في اللاذقية و23 في إدلب و7 في حماة.

    وأوضحت الوزارة - في بيان - أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد 30 انتهاكًا، منها 10 انتهاكات في حلب و7 في اللاذقية و8 في إدلب و5 في حماة، بينما رصد الجانب التركي 20 انتهاكًا، منها 15 في إدلب و2 في حماة و3 في اللاذقية.

    وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الماضية أية عمليات إنسانية، موضحًا أن العدد الإجمالي للعمليات الإنسانية بلغ 2201 عملية بوزن إجمالي 3584.0585 طن.

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    وزارة الدفاع الروسية سوريا وقف العمليات العسكرية الازمة السورية

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