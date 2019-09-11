  • عاجل:تبدأ من 145 جنيهًا.. "التعليم" تعلن مصروفات المدارس الحكومية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    البحرين ترحب بعقد اجتماع طارئ "للتعاون الإسلامي" لبحث تصريحات نتنياهو

    10:47 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    البحرين ترحب بعقد اجتماع طارئ "للتعاون الإسلامي" لبحث تصريحات نتنياهو

    وزارة الخارجية البحرينية

    المنامة - أ ش أ

    رحبت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، بدعوة السعودية الشقيقة إلى عقد اجتماع طارىء لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.

    وأكدت الخارجية ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ـ أن هذه الدعوة تجسد الدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به السعودية، على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الفاعل والكبير في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصها على السلام العادل والشامل في المنطقة وترسيخ العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي برمته.

    هذا المحتوى من

    وزارة الخارجية البحرينية البحرين السعودية منظمة التعاون الإسلامي نتنياهو منطقة غور الأردن

    الخبر التالى:

    البرلمان العربي: تصريحات نتنياهو حول "الضفة" عدوانية وتنسف حل الدولتين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان