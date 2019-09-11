  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    أفغانستان: مقتل وإصابة 12 مُسلحًا من طالبان في غارات جوية

    10:05 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    أفغانستان: مقتل وإصابة 12 مُسلحًا من طالبان في غارات جوية

    مقتل وإصابة 12 مُسلحًا من طالبان في غارات جوية

    فرح (أفغانستان)- (د ب أ):
    نفذت سلاح الجو الأفغاني غارات جوية بمنطقة "بوشت كوه" بإقليم فرح غربي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 12 مسلحا من حركة طالبان، من بينهم أحد القادة المحليين بالحركة في الإقليم، وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأربعاء.
    وذكر مركز قيادة الشرطة في إقليم فرح، في بيان، إن 6 من مُقاتلي طالبان قُتلوا، و3 منهم أُصيبوا في الغارات الجوية
    وبالإضافة إلى ذلك، صدت قوات الأمن هجوما شنته طالبان في قرية شيوان بمنطقة بوشت كوه، مما أسفر عن مقتل قائد محلي بطالبان واثنين من رفاقه.
    ولم تعلق طالبان على ذلك حتى الآن.

    غارات جوية سلاح الجو الأفغاني حركة طالبان أفغانستان

    الخبر التالى:

    18 عامًا على هجمات 11 سبتمبر.. ماذا حدث يوم الثلاثاء الأسود؟ (تسلسل زمني)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان