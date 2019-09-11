أفغانستان: مقتل وإصابة 12 مُسلحًا من طالبان في غارات جوية

فرح (أفغانستان)- (د ب أ):

نفذت سلاح الجو الأفغاني غارات جوية بمنطقة "بوشت كوه" بإقليم فرح غربي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 12 مسلحا من حركة طالبان، من بينهم أحد القادة المحليين بالحركة في الإقليم، وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأربعاء.

وذكر مركز قيادة الشرطة في إقليم فرح، في بيان، إن 6 من مُقاتلي طالبان قُتلوا، و3 منهم أُصيبوا في الغارات الجوية

وبالإضافة إلى ذلك، صدت قوات الأمن هجوما شنته طالبان في قرية شيوان بمنطقة بوشت كوه، مما أسفر عن مقتل قائد محلي بطالبان واثنين من رفاقه.

ولم تعلق طالبان على ذلك حتى الآن.