اليابان: تعديل حكومي جديد.. وتساؤلات حول خليفة "آبي"

طوكيو- (أ ف ب):

عيّن رئيس الحكومة اليابانية، الأربعاء، وزيرين جديدين للدفاع والخارجية كما أدخل وجها سياسيا صاعدا في تعديل حكومي يثير تكهنات حول من سيخلف شينزو آبي.

وجاء تعيين شينيجيرو كويزومي (38 عاما) المعروف على التلفزيون، وهو نجل رئيس الوزراء السابق الواسع الشعبية جونيشيرو كويزومي، وزيرًا للبيئة، ما أثار تساؤلات الطبقة السياسية في طوكيو في وقت تقترب حقبة آبي من نهايتها.

وحظي حفل زفاف شينيجيرو كويزومي مؤخرا مع المذيعة التلفزيونية، كريستل تاكيغاوا، بتغطية واسعة على وسائل الإعلام. وتم الإعلان عن الزواج في مكتب رئيس الوزراء.

وهو ثالث أصغر الوزراء سنا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، في دولة تثمن دور كبار السن في السياسة وفي مجالات أخرى.

وبالرغم من تسليط الأضواء عليه إلا أنه غالبا ما امتنع عن التعبير عن آرائه حول قضايا الساعة. وستتم متابعته عن كثب وخصوصا في ما يتعلق بسياساته حول الطاقة النووية.

وفي نوفمبر المقبل، سيصبح آبي رئيس الوزراء الأطول مدة. ومن المفترض مبدئيا أن يغادر منصبه في 2021. وتسري تكهنات في وسائل الإعلام اليابانية منذ الآن حول خلفه على رأس الحكومة.

وعين آبي توشيميتسو موتيغي وزيرا للخارجية، تقديرا لمساعيه في التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

كما عُيّن وزير الخارجية المنتهية ولايته، تارو كونو، على رأس وزارة الدفاع، في خطوة اعتبرت مؤشرا على تشديد النهج تجاه كوريا الجنوبية وسط تراجع العلاقات بين الجارين.

وتمسّك تارو كونو، المعروف بتفاعله مع الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، بنهج متشدد في الخلاف الأخير مع سيول الذي أساء إلى العلاقات التجارية والأمنية.

وموتيجي (63 عاما) خريج جامعة هارفرد وسياسي مخضرم عمل مستشارا لدى ماكنزي قبل أن يفوز بمقعد في مجلس النواب في 1993.

وبحسب محللون، لا يُتوقع لا أن يؤدي التعديل الحكومي إلى تغييرات مهمة في السياسة الدبلوماسية لليابان والتي يديرها بشكل كبير مكتب رئيس الوزراء.