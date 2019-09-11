كوريا الجنوبية تحيل نزاعها التجاري مع اليابان إلى منظمة التجارة العالمية

سول - (د ب أ):

قال وزير التجارة الكوري الجنوبي يوو ميونج هيي اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية تريد إحالة النزاع التجاري مع اليابان إلى منظمة التجارة العالمية للنظر فيه.

كانت اليابان قد فرضت قيودا على صادرات المواد التي تستخدم في صناعة رقائق الكمبيوتر والشاشات إلى جارتها كوريا الجنوبية، أكبر منتج في العالم لرقائق الكمبيوتر والتي تستورد احتياجاتها من هذه المواد من اليابان.

وقال يوو مجددا إن الإجراءات التي فرضتها اليابان على الواردات الكورية الجنوبية في أوائل يوليو الماضي ذات دوافع سياسية.

كانت الحكومة اليابانية قد ذكرت عند الكشف عن هذه الإجراءات أن العلاقات بين الدولتين "تضررت بشدة" في الفترة الأخيرة، في إشارة إلى حكم المحكمة العليا الكورية الجنوبية في أكتوبر الماضي والذي يلزم الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن إجبارهم على العمل لصالحها خلال سنوات الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

من ناحيتها ترى اليابان أن موضوع تعويضات الكوريين انتهى من خلال الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها عام 1965.

وقال يوو إن كوريا الجنوبية ستطالب اليابان بعقد اجتماعات ثنائية كجزء من آليات تسوية النزاعات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.