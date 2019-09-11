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    التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

    08:09 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

    طائرة مسيرة

    الرياض - (أ ش أ):

    أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.

    وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي، طبقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض وإسقاط الطائرة المعادية التي أطلقت باتجاه الأعيان المدنية في مدينة نجران.

    وكانت قوات التحالف قد تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء اليمنية باتجاه السعودية.

    وقال العقيد المالكي إن قيادة القوات المشتركة تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.

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    طائرة مسيرة التحالف العربي لدعم الشرعية اليمن مليشيا الحوثية السعودية

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