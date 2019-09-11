  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    تايمز: إيران تحتجز امرأتين تحملان الجنسية البريطانية

    02:21 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    تايمز: إيران تحتجز امرأتين تحملان الجنسية البريطانية

    أرشيفية

    لندن - (د ب أ):

    ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن إيران احتجزت مواطنتين تحملان الجنسية البريطانية والأسترالية المزدوجة .

    وأضافت الصحيفة أن المرأتين ، وإحداهما مدونة والأخرى أكاديمية، تقبعان في سجن إفين في طهران.

    ولم تذكر الصحيفة مصدر حصولها على تلك المعلومات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

    ويأتي اعتقال المرأتين في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين لندن وطهران على خلفية تبادل احتجاز ناقلتي نفط مؤخرا.

    إيران الجنسية البريطانية طهران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان