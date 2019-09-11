تايمز: إيران تحتجز امرأتين تحملان الجنسية البريطانية

لندن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن إيران احتجزت مواطنتين تحملان الجنسية البريطانية والأسترالية المزدوجة .

وأضافت الصحيفة أن المرأتين ، وإحداهما مدونة والأخرى أكاديمية، تقبعان في سجن إفين في طهران.

ولم تذكر الصحيفة مصدر حصولها على تلك المعلومات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي اعتقال المرأتين في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين لندن وطهران على خلفية تبادل احتجاز ناقلتي نفط مؤخرا.