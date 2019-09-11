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    تركيا تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن وادي الأردن

    01:24 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    تركيا تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن وادي الأردن

    وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

    انقرة - (د ب ا):

    أستنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بخصوص ضم مستوطنات الضفة الغربية "المحتلة" لإسرائيل، معتبراً إياها وعداً انتخابياً بدولة فصل عنصري.

    وأضاف تشاووش أوغلو، أمس الثلاثاء في تغريدة على تويتر، أن "الوعد الانتخابي لنتنياهو الذي يواصل إرسال رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات يأتي في سياق دولة أبارتايد عنصرية"، كما شدد تشاووش أوغلو على مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق الفلسطينيين،بحسب قناة"تي أر تي "التركية.

    وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن(وادي الاردن)وشمال البحر الميت.

    وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".

    وأكّد نتنياهو أن هذه الخطوة ستُتخذ "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.

    تركيا تصريحات نتنياهو مولود تشاووش أوغلو الضفة الغربية الأردن

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