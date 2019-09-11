حول العالم في 24 ساعة: نتنياهو يهرب من صواريخ غزة

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، نشر مراسل الإذاعة العبرية الرسمية، الثلاثاء، مقطع فيديو لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال فعالية انتخابية بمستوطنة أشدود، ولكن طُلب منه التحرك من المنصة بعد إطلاق صافرات الإنذار.