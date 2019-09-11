  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    حول العالم في 24 ساعة: نتنياهو يهرب من صواريخ غزة

    01:00 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    حول العالم في 24 ساعة: نتنياهو يهرب من صواريخ غزة

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، نشر مراسل الإذاعة العبرية الرسمية، الثلاثاء، مقطع فيديو لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال فعالية انتخابية بمستوطنة أشدود، ولكن طُلب منه التحرك من المنصة بعد إطلاق صافرات الإنذار.

    نتيناهو صواريخ غزة جون بولتون حركة حماس حزب الله داعش
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان