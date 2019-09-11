  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    روسيا تؤكد سعيها للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة

    12:14 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    روسيا تؤكد سعيها للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة

    وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

    موسكو - (د ب أ)

    قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء في بيان على موقعها إن روسيا واثقة من نجاح التعاون المستقبلي مع المملكة العربية السعودية.

    ونقلت اليوم وكالة أنباء (بلومبرج) عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قوله بعد اجتماع مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان "نسعى إلى تطوير التعاون الثنائي".

    وأوضح بيان الوزارة أن نوفاك ناقش مع الأمير عبد العزيز خلال الاجتماع الذي عقد في جدة التعاون الروسي السعودي، والتعاون في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك)

    وقال الأمير عبد العزيز خلال الاجتماع إنه يآمل في استمرار التعاون النفطي بين البلدين، بما في ذلك التعاون داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بناء على الأساس الذي وضعه الوزير خالد الفالح، وذلك وفقا لمقطع فيديو لقناة

    "روسيا 24 " الرسمية والذي نشرته وزارة الطاقة الروسية على موقعها.

    وزارة الطاقة الروسية السعودية مجال الطاقة عبد العزيز بن سلمان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان