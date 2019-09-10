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    روسيا: استقالة بولتون شأن داخلي أمريكي

    10:53 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    روسيا: استقالة بولتون شأن داخلي أمريكي

    ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

    موسكو - (د ب ا)

    اعتبرت الرئاسة الروسية أن استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، شأن داخلي للولايات المتحدة.

    وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تعتقد أن استقالة بولتون ستؤثر على إمكانية تمديد عمل معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية: "هذا الأمر شأن داخلي للولايات المتحدة، ولا نتدخل في هذا الموضوع".

    وأضاف بيسكوف: "موقفنا حول معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية معروف جيدا، وأكده مرارا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

    كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه طالب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالاستقالة، مشيرا إلى خلافات قوية مع مساعده.

    وأضافت بلومبرج أن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.

    ديميتري بيسكوف الرئاسة الروسية جون بولتون الكرملين

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