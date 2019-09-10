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    بريطانيا تحث كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي

    09:09 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    بريطانيا تحث كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي

    وزارة الخارجية البريطانية

    لندن - (أ ش أ)

    حثت بريطانيا كوريا الشمالية على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي قابل للتحقق ولا رجعة فيه.

    وشدد متحدث باسم الخارجية البريطانية -في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة اليوم الثلاثاء- أن هذا هو المسار الوحيد الذي من الممكن أن يقود بيونج يانج نحو مستقبل سلمي وأكثر ازهاردًا لشعبها.

    وأضاف المتحدث: "نحن قلقون من أن كوريا الشمالية أجرت مجموعة أخرى من اختبارات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، وهو انتهاك آخر واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

    وأطلقت كوريا الشمالية صباح الثلاثاء مقذوفين باتجاه البحر، بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، بعد ساعات على إعلان استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة على مستوى فرق العمل في وقت لاحق هذا الشهر.

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