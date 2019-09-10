واشنطن تفرض عقوبات على حماس وداعش والقاعدة وحزب الله
08:07 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
القاهرة - مصراوي:
أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على حزب الله، الحرس الثوري الإيراني، وحماس، وتنظيمي القاعدة وداعش، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العقوبات تعزز قدرة الولايات المتحدة على محاربة الإرهاب، واستهداف الإرهابيين وحلفائهم.
وتصنف الولايات المتحدة، حزب الله، وحماس، والحرس الثوري الإيراني، والقاعدة وداعش، كتنظيمات إرهابية.
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