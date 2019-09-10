  • عاجل:مباشر.. مصر الأولمبي 1 - 0 السعودية .. مباراة ودية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    وزراء الخارجية العرب يهاجمون نتنياهو في اجتماع طارئ: ينسف أسس السلام

    08:03 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    وزراء الخارجية العرب يهاجمون نتنياهو في اجتماع طارئ: ينسف أسس السلام

    بنيامين نتنياهو

    القاهرة - (أ ش أ)

    أدان وزراء الخارجية العرب بشدة ، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية.

    جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة .

    واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.

    كما اعتبر المجلس ، أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة.

    وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف ، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب.

    وحمل وزراء الخارجية العرب ، الحكومة الاسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسئولة ، ليؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية

    هذا المحتوى من

    Asha
    بنيامين نتنياهو إسرائيل مجلس الجامعة العربية

    الخبر التالى:

    بومبيو: ترامب ربما يلتقي روحاني دون شروط مسبقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان