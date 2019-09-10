نتنياهو: سأفرض السيطرة على وادي الأردن للأبد إذا فزت بالانتخابات

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، إنه حال فوزه بمنصب رئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة، سيفرض سيطرته على منطقة وادي الأردن العربية، وشمال البحر الميت إلى الأبد.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أنه لن يخلي أي مستوطنة في الضفة الغربية، إذا ما فاز بالانتخابات، مؤكدًا أنه سيفرض السيطرة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية بالاتفاق مع واشنطن.

تخوض عشرة أحزاب إسرائيلية المعركة الانتخابية في انتخابات البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" المقرر لها في 17 سبتمبر الجاري، وقبل أسبوع فقط من الانتخابات تواجه تلك الأحزاب العديد من التحديات والعراقيل التي تشكل عقبة في وصولها للحكومة.

على رأس تلك الأحزاب يأتي حزب الليكود الحاكم الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، والتحدي الرئيسي لليكود هو الحصول على نسبة تصويت عالية. قد يؤدي عدم مبالاة الجمهور وعدم اهتمامه بالحملة الانتخابية إلى انخفاض نسبة الإقبال على التصويت، وتعزيز الأحزاب الصغيرة وإضعاف الليكود، وضع كهذا يخلق سلسلة من المشكلات لنتنياهو.

ويواجه الليكود خطر أن يكون تحالف "أزرق أبيض" هو القائمة الكبرى، وسيُمنح التفويض لتشكيل حكومة، أو في أسوأ الحالات - مفاوضات ائتلافية صعبة سيواجه فيها بنيامين نتنياهو مطالب مستحيلة.