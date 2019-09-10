العراق: مصرع 31 شخصًا وإصابة 100 آخرين في حادث تدافع بكربلاء

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مصرع 31 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين جراء تدافع لأداء شعائر في ضريح الإمام الحسين بمحافظة كربلاء لإحياء ذكرى عاشوراء.

وبحسب "السومرية نيوز"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، إن "حصيلة ضحايا التدافع بين الزائرين في مدينة كربلاء، بلغت 31 حالة وفاة و100 إصابة"، مبينًا أن "10 من من هذه الاصابات حرجة".

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة كثافة الزوار خلال مراسم الزيارة التي بلغت ذروتها اليوم.