عكاظ: السعودية تعتزم فرض 300 ريال سعر موحّد لتأشيرات الحج

كتبت- رنا أسامة:

كشفت صحف سعودية اليوم عن اعتزام المملكة العربية السعودية فرض سعر موحّد على تأشيرات الحج والعمرة والزيارة بقيمة 300 ريال سعودي، وذلك بعد يوم من إعلان إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وإلغاء رسوم تكرار العمرة التي كانت تبلغ 2000 ريال سعودي يدفعها المعتمر في حال تكرارها خلال 3 سنوات.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر لم تُسمها، الثلاثاء، قولها إن السعر الموحّد سيصدر بقرار رسمي يعلن قريبًا. وسيضاف السعر الموحد إلى رسوم أخرى فرضتها أو رفعت المملكة قيمتها مؤخرا.

وتوقع ياسر سلطان، مالك شركة سياحة وعضو آخر باللجنة العليا للحج والعمرة، ارتفاع أسعار برامج العمرة للموسم الجديد 4 آلاف جنيه على الأقل، ليبدأ برنامج العمرة الاقتصادية من 14 ألف جنيه بسبب الرسوم الجديدة التي فرضتها مصر والسعودية، مشيرا إلى زيادة رسوم غرفة السياحة المصرية من 260 إلى 800 جنيه على العمرة.