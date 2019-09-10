  • عاجل:مباشر.. مصر الأولمبي 1 - 0 السعودية .. مباراة ودية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    عكاظ: السعودية تعتزم فرض 300 ريال سعر موحّد لتأشيرات الحج

    05:37 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    عكاظ: السعودية تعتزم فرض 300 ريال سعر موحّد لتأشيرات الحج

    الحجاج

    كتبت- رنا أسامة:

    كشفت صحف سعودية اليوم عن اعتزام المملكة العربية السعودية فرض سعر موحّد على تأشيرات الحج والعمرة والزيارة بقيمة 300 ريال سعودي، وذلك بعد يوم من إعلان إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وإلغاء رسوم تكرار العمرة التي كانت تبلغ 2000 ريال سعودي يدفعها المعتمر في حال تكرارها خلال 3 سنوات.

    ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر لم تُسمها، الثلاثاء، قولها إن السعر الموحّد سيصدر بقرار رسمي يعلن قريبًا. وسيضاف السعر الموحد إلى رسوم أخرى فرضتها أو رفعت المملكة قيمتها مؤخرا.

    وتوقع ياسر سلطان، مالك شركة سياحة وعضو آخر باللجنة العليا للحج والعمرة، ارتفاع أسعار برامج العمرة للموسم الجديد 4 آلاف جنيه على الأقل، ليبدأ برنامج العمرة الاقتصادية من 14 ألف جنيه بسبب الرسوم الجديدة التي فرضتها مصر والسعودية، مشيرا إلى زيادة رسوم غرفة السياحة المصرية من 260 إلى 800 جنيه على العمرة.

    تأشيرات الحج صحف سعودية اللجنة العليا للحج والعمرة

    الخبر التالى:

    العراق: مصرع 31 شخصًا وإصابة 100 آخرين في حادث تدافع بكربلاء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان