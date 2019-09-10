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    العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت

    02:39 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    الرياض- (د ب أ):

    تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لم يكشف عن مضمونها .

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قام بتسليم الرسالة إلى الملك سلمان خلال استقبال الأخير له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

    واكتفت الوكالة بالقول إن "الشيخ الصباح نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك سلمان تحياته له، متمنياً له دوام الصحة والعافية".

    وأجرى الملك سلمان ، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية.

    وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قد أفادت أول أمس الأحد بأن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى موعد يحدد لاحقاً.

    العاهل السعودي الملك سلمان أمير الكويت صباح الأحمد الجابر

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