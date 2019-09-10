وزير العدل الجزائري: السلطات لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية

الجزائر- (د ب أ):

أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الاختام الجزائري، اليوم الثلاثاء أن السلطات في بلاده لن تتدخّل في أي مرحلة من مراحل الانتخابات الرّئاسية.

وقال زغماتي، في نّدوة صحفية عقدها بالعاصمة اليوم ، إن السّلطة التي سيتم استحداثها للإشراف على الانتخابات ستتحلى بالاستقلالية التّامة.

وأضاف :"تتحلّى السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بجميع الصلاحيات التي تتيح لها تسيير العملية الانتخابية، أما الإدارة الحكومة فستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار وتكتفي بتوفير الأرضية المادية واللوجستية التي تساعدها على القيام بمهامها."

وعرض زغماتي مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان بعد غد الخميس في جلسة مغلقة ويتم المصادقة والتصويت عليه في الجلسة العلنية يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم "تحويل كافة مهام الانتخابات الرّئاسية من الإدارة الرسمية إلى السّلطة المستقلة التي سيتم استحداثها".

وأوضح زغماتي أن هذه السّلطة ستتمتع بكونها "شخصية معنوية مستقلّة ماليا وسيعهد لها بتنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها، بداية من استدعائها للهيئة الانتخابية وصولا للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات" وذلك وفقا للمشروع الذي يعدل ويتمم القانون العضوي للانتخابات .