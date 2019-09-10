السودان: حمدوك يرأس اليوم أول اجتماعات حكومته

القاهرة- (مصراوي):

يعقد مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، أول اجتماع له برئاسة عبدالله حمدوك، ويتوقع أن تناقش الجلسة الأسس والخطط التي يسير عليها المجلس في تنفيذ مهامه خلال الفترة الانتقالية، بحسب قناة العربية.

وأكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، انتصار الزين صغيرون، عقب تسلمها مهامها رسميًا، أمس الاثنين، أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسة اليوم مسألة فتح الجامعات.

وقد أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية، الأحد، أمام رئيس القضاء، بابكر عباس، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، بالقصر الجمهوري في الخرطوم.

وعقد المجلس السيادي والحكومة اجتماعاً مشتركاً مساء الأحد.

ويُتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وقبل 3 أيام، أعلن حمدوك تشكيل أول حكومة في البلاد منذ الإطاحة بالبشير. وتضم الحكومة الجديدة كوادر نسائية أبرزهنّ وزيرة الخارجية أسماء عبدالله. كما أعلن حمدوك عن أولويات حكومته.

وشدّد حمدوك في خطابه، أثناء إعلان ولادة حكومته، أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مُشيدًا بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئا الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.

كان قد أُرجئ إعلان الحكومة الجديدة أيامًا عدة لمنح رئيس الوزراء وقتاً كافياً للاختيار بين الأسماء التي رشحتها قوى إعلان الحرية والتغيير.