روسيا: نأمل أن تكون المفاوضات بين واشنطن وطالبان متوقفة وليست ميّتة

موسكو- (د ب أ):

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، الثلاثاء، أن موسكو تأمل في أن تكون المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان متوقفة وليست ميتة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن كابولوف القول: "نأسف لأن العملية متوقفة مؤقتا، وما زلنا نعتقد أن المشاعر لم تمت، وأن الذي حدث خارج نطاقها من كلا الجانبين، ولكن مع ذلك، يبدو لنا أنه بعد فترة من الزمن ستعود الأطراف وتواصل عملية التفاوض وإتمام الصفقة".

وأضاف كابولوف، الذي يشغل منصب مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية: "كخطوة هامة، فإنها تفتح الطريق للمصالحة الوطنية، ومن ثم التسوية الشاملة للأزمة في أفغانستان".

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء محادثات سلام كان مخطط لها مع طالبان، في سلسلة تغريدات عبر تويتر.

وقال ترامب إن الاجتماعات السرية المزمعة والمنفصلة مع قادة طالبان الرئيسيين ومع الرئيس الافغاني أشرف غني، التي كان مقررًا أن تُعقد في منتجع كامب ديفيد يوم الاحد سيجري إلغاؤها، كما سيتم تعليق محادثات السلام مع طالبان.

وجاء قرار ترامب بإلغاء المفاوضات مع طالبان، بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 آخرين.